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TUS tercihleri ne zaman yapılacak? TUS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

TUS tercihleri ne zaman yapılacak" TUS tercih kılavuzu yayınlandı mı"

TUS tercihleri ne zaman yapılacak? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. 1 Eylül 2019 tarihinde uygulanan 2019-TUS (2. Dönem) ve 2019-STS Tıp Doktorluğu (2.Dönem) sonuçları bugün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından erişime açıldı. Şimdi gözler TUS tercihlerine çevrildi. Açıklanan kontenjanlara göre tercihler başlayacak. TUS tercihleri ne zaman yapılacak? diye araştıranlar içni yanıtı haberimizde..

 

TUS tercihleri ne zaman yapılacak? sorusu TUS sınav sonucunu öğrenen adayşar tarafından merak ediliyor. TUS 2 .dönem sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Eylül 2019 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) tercihleri, sınavın tamamlanmasının ardından TUS tercihleri birçok adayın gündeminde yer alıyor. TUS tercihleri ne zaman yapılacak? diye araştıranlar içni yanıtı haberimizde..

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK? 

TUS tercihleri tarihlerine ilişkin açıklama henüz ÖSYM'den gelmedi. TUS tercihleri, geçtiğimiz dönem sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde başlamıştı. 

TUS 2. DÖNEM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.

Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunmaktadır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.

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