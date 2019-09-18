TUS taban puanları 2019 açıklandı mı? ÖSYM TUS taban puanları ve kontenjanları

TUS taban puanları 2019 açıklandı mı? sorusu sınav sonucunu öğrenen adaylar tarafından merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 1 Eylül’de yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. dönem) sonuçlarını erişime açtı. Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ÖSYM takvimine göre 26 Eylül'de açıklanması beklenen 2019-TUS 2. dönem sonuçlarının açıklandığını duyurdu. TUS taban puanları 2019 açıklandı mı? diye araştıranlar için ÖSYM TUS taban puanları ve kontenjanlarına ilişkin bilgiler haberimizde sizlerle..

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 1 Eylül'de uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. dönem) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ÖSYM takvimine göre 26 Eylül'de açıklanması beklenen 2019-TUS 2. dönem sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Aygün, paylaşımında "Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sitemizden öğrenebilirler. Sonuçların hekimlerimize, ailelerine ve tüm sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda da TUS ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) sınavlarına ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

TUS TABAN PUANLARI 2019 AÇIKLANDI MI?

TUS taban puanları 2019 ÖSYM'nin sitesinde henüz bulunmuyor. ÖSYM TUS taban puanları kılavuzu yayınlandığında haberimizde olacak. 2019 TUS 1.dönem taban puanlarını görmek için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

TUS NEDİR?

TUS yani Tıpta Uzmanlık Sınavı, tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi alabilmeleri için girdikleri bir branş seçme sınavıdır. ÖSYM tarafından yılda iki kez; eylül ve nisan aylarında Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yapılır. Sınav iki basamaktan oluşur. Bunlar Tıbbi Yabancı Dil sınavı ve Bilim sınavıdır. İlk sınav olan Tıbbi Yabancı Dil sınavında başarılı olan adaylar Bilim sınavına girerler. Bilim sınavından başarılı olan adaylar ise yapacakları tercihlere göre uzmanlık eğitimlerine kabul edilirler.