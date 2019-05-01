600 bin lira ödülle aranan terörist Mehmet Yaman öldürüldü
İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında, Siirt Baykan ilçe kırsalında dün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin; Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin TL ödülle Turuncu Kategori’de aranan Cemal kod adlı Mehmet Yaman olduğu tespit edilmiştir.
İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında, Siirt Baykan ilçe kırsalında dün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin; Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin TL ödülle Turuncu Kategori’de aranan Cemal kod adlı Mehmet Yaman olduğu tespit edilmiştir.
İHA