Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9538
  • 6,6968
  • 245.123
  • 95.415
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. 600 bin lira ödülle aranan terörist Mehmet Yaman öldürüldü

600 bin lira ödülle aranan terörist Mehmet Yaman öldürüldü

600 bin lira ödülle aranan terörist Mehmet Yaman öldürüldü

İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında, Siirt Baykan ilçe kırsalında dün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin; Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin TL ödülle Turuncu Kategori’de aranan Cemal kod adlı Mehmet Yaman olduğu tespit edilmiştir.

İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında,  Siirt Baykan ilçe kırsalında dün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin; Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin TL ödülle Turuncu Kategori’de aranan Cemal kod adlı Mehmet Yaman olduğu tespit edilmiştir.

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Can Yaman'ın annesi herkesi hayrete düşürdü!
Teoman Serdar Ortaç'ın aranjör fiyatı hakkındaki tartışmasına cevap verdi
Ezgi Mola Mustafa Sakallı ile evlenecek mi?
'Mutlu yaşlar canım oğlum'
Deren Talu annesinin izinden gidiyor! Teklifi kabul etti...
3600 ek gösterge bekleyen yüz binlerce memur ve emeklinin gözü Meclis’te. Mayıs ortasına yetiştirilm

Memur Ve Emekliye Ek Zam Müjdesi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kulak içi kulaklık takanlar dikkat!

Tarihi eserlerin sahtesini yapıp satmışlar