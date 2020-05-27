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  3. Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
27 Mayıs 2020 Çarşamba 07:59 | Son Güncelleme:

Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Van'da hava destekli gerçekleştirilen operasyonda arananlar listesi turuncu kategoride yer alan PKK'lı terörist Reşit kod adlı Mustafa Ertaş etkisiz hale getirildi.

Van'da hava destekli gerçekleştirilen operasyonda arananlar listesi turuncu kategoride yer alan PKK'lı terörist Reşit kod adlı Mustafa Ertaş etkisiz hale getirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca ortaklaşa hava destekli operasyon gerçekleştirildi.

operasyonda arananlar listesi turuncu kategoride yer alan PKK'lı terörist Reşit kod adlı Mustafa Ertaş etkisiz hale getirildi.


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