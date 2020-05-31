Türk'ün cömertliği dünyaya örnek

Salgın süresince Türkiye, ABD, İngiltere, İspanya ve İtalya’nın yanı sıra Balkan ve Afrika ülkelerinin de arasında olduğu 80 ülkeye tıbbi yardımda bulundu. Yardımları takdirle karşıladıklarını belirten DSÖ Sözcüsü epidemiyoloji uzmanı Dr. Margaret Harris, “Bu yardımlar, virüsü yenmek için birbirimize göstermemiz gereken cömertlik, destek ve dayanışmanın güzel bir örneğidir” dedi.

AŞI İÇİN 12-18 AY GEREKLİ



Harris, el hijyeni, fiziksel mesafenin korunması ve öksürük görgü kurallarına uyulması gerektiğini vurgulayarak aşı çalışmaları hakkında şunları kaydetti: “DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’un da mart ayında söylediği gibi, ihtiyacı olan herkese teslim edilmek için, güvenli ve etkili bir aşının üretilmesi için gerekli çalışma süresi en az 12-18 aydır.”