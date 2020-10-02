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  • TÜRKSAT 5A uydusu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türksat yetkilileri tarafından teslim alındı
02 Ekim 2020 Cuma 11:34 | Son Güncelleme:

TÜRKSAT 5A uydusu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türksat yetkilileri tarafından teslim alındı

TÜRKSAT 5A uydusu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türksat yetkilileri tarafından teslim alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AIRBUS D&S tarafından üretim süreçleri ve test aşamaları tamamlanan TÜRKSAT 5A uydusunun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türksat yetkilileri tarafından teslim alındığını açıkladı.

TÜRKSAT 5A uydusu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türksat yetkilileri tarafından teslim alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 31° Doğu yörüngesinde hizmet verecek 5. nesil haberleşme uydusu test aşamaları tamamlanıp TÜRKSAT mühendislerimiz tarafından teslim alındığını açıkladı.

"UYDU SAHİBİ 30 ÜLKEDEN BİRİYİZ"

Uydu sahibi olan 30 ülkeden biri olduğumuzu belirten Bakan Karaismailoğlu, "TÜRKSAT 5A uydusunu 30 Kasım 2020'de Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatacağız." dedi.

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