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Türk-Rus heyetler arası görüşmeler sona erdi

Türk-Rus heyetler arası görüşmeler sona erdi

İdlib'deki duruma ilişkin Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığındaki heyetler arası görüşmeler sona erdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, hafta sonu yaptıkları görüşmeden sonra bugün ikinci tur görüşmeler için heyetler Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Tarafların kendi pozisyonlarını ortaya koyduğu görüşmelerde, Türk heyeti, tutumunu ve beklentilerini bir kez daha kapsamlı olarak Rus tarafına aktardı.

Görüşmede, Türk tarafından Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli İstihbarat Başkanlığından bir heyet de hazır bulundu.

Önal, Lavrentiev ve Verşinin başkanlığındaki heyetler, İdlib'deki duruma ilişkin görüşmelerini sonlandırdı.

Türk-Rus heyetler arası görüşmeler, cumartesi günü iki tur halinde 3 saatlik görüşmeler zarfında yapılmıştı.

Görüşmelerde, sahada bir an önce sükunetin sağlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesine yönelik adımlar ele alınmıştı.

(AA)


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