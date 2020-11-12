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  • Türkmenistan lideri Berdimuhammedov'un başkente köpeğinin heykelini diktirmesine büyük tepki
12 Kasım 2020 Perşembe 13:15 | Son Güncelleme:

Türkmenistan lideri Berdimuhammedov'un başkente köpeğinin heykelini diktirmesine büyük tepki

Türkmenistan lideri Berdimuhammedov'un başkente köpeğinin heykelini diktirmesine büyük tepki
DHA

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'un başkent Aşkabat'ta Alabay cinsi köpek için dev heykel diktirmesi sosyal medyayı karıştırdı.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'un başkent Aşkabat’ta Alabay cinsi köpek için dev heykel diktirdi

DHA'da yer alan haberde törenle heykelin açılışını yapan Bedirmuhammedov'a sosyal medyadan tepki yağdı. Sosyal medya üzerinden gelen tepkilerde bir çok kişinin Berdimuhammedov'un heykeli yıktarması için çağrıda bulundu.

Türkmenistan menşeli Alabay’lar, Orta Asya toplulukları tarafından yaygın olarak kullanılan köpeklerin yaşam süresinin 12-15 yıl olarak biliniyor.

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