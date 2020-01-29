Türkleri ambulans uçak alacak
Sağık Bakanı Fahrettin Koca, yüksek ateşi tespit edecek termal kamera sisteminin hayata geçirildiğini söyledi.
Koca, “Çin’de hastalığa yakalanan 25 Türk vatandaşımızı uzmanlarından oluşan bir ekip eşliğinde askeri ambulans uçağı ile getirmek için hazırlık yapıyoruz” dedi.
DOMUZ GRİBİ ÇIKTI
Aksaray’da gözetim altındaki vakalardan alınan örneklerde koronaya rastlanılmadığını da açıklayan Koca, “Mevsimsel H1N1 virüsü” dedi.
THY’DEN VİRÜS ÖNLEMİ
THY, Çin, Hong Kong, Tayvan seferlerinde kabin memurları için korona önlemi aldı. Çin uçuşlarında kabin ekibi maske ve eldiven takacak. Atatürk Havalimanı’nda maske ve eldivenler kargo uçağının içinde verilecek.