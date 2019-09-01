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  3. 'Türkler temiz değil' diyen Fransız polisi çıldırtan cevap

'Türkler temiz değil' diyen Fransız polisi çıldırtan cevap

'Türkler temiz değil' diyen Fransız polisi çıldırtan cevap

İnternette yer alan bir görüntüde Fransız bir polisin trafikte durdurduğu Türk sürücüye hakaret ettiği görüldü. Adama "Türkler temiz değil" diyen polis, parfümün neden üretildiğini duyduğunda ise sürücüye zorla kelepçe takıp polis merkezine götürmeye kalktı.

Fransız bir polisle, Türk sürücü arasında trafikte yaşanan tartışma Fransızların Türk düşmanlığını gözler önüne serdi. Buna göre; kebapçı olduğunu söyleyen Türk sürücü kibarlık yapıp polisi dükkanına yemek yemeye davet ediyor. Ancak Türklerin temiz olmadığını söyleyen polis daveti küstah bir dille reddediyor.

GERÇEKLERİ DUYMAK ZORUNA GİTTİ

Sakinliğini koruyan Türk sürücü polisin kışkırtmalarına dayanamayıp parfümün Fransızların banyo yapmayı sevmediği ve kötü kokmamak için ürettiklerini söylüyor. Gerçekleri hazmedemeyen Fransız polis ise sürücüyü tutuklamaya kalkışıyor.

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