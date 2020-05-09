Türkler dünyada destan yazıyor

OSMAN NURİ CERİT

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının koronavirüs le mücadelesini desteklemek için, Yurtdışı Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Diaspora COVİD-19 Destek ve İşbirliği Programı devam ediyor. Mayıs ayının ilk haftasında program kapsamında ABD, Avusturya, Hollanda, İngiltere ve Almanya’da yaşlılara ve ihtiyaç sahiplerine desteği Türkler götürdü. Fransa’da ise Türk diasporasının desteği ile maske üretimi yapıldı.

ALMANYA’DA DESTEK

Mayıs ayının ilk gününde Almanya’nın Ludwigsburg şehrinde, YTB desteği ile İslam Toplumu Ludwigsburg Hacı Bayram Veli Camiinin öncülüğünde bölgedeki Türk sivil toplum kuruluşları Ludwigsburg Hastanesini ziyaret ederek, doktor ve diğer sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı hediye takdim ederek teşekkürlerini sundu.

HOLLANDA’DA YEMEK



Hollanda Diyanet Vakfı’na bağlı Amsterdam Eyüp Sultan Cami Derneği ile “Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı” kapsamında yapılan çalışmalarla yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçları karşılandı. Bölgede yaşayan düşük gelirli ve yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlara Ramazan ayı içerisinde sıcak yemekler temin edildi. Salgından dolayı Türkiye’ye geri dönemeyen vatandaşlar için de Ramazan ayı boyunca her gün sıcak yemek paketleri hazırlandı İYTB desteği ile İngiltere’de Türk STK’lar aracılığıyla Yeni Koronavirüs (Covid-19) pandemisinden dolayı evinden çıkamayan yaşlı vatandaşlara destek olundu ve ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarda bulunuldu.

AVUSTURYA’DA 400 KOLİ

Program çerçevesinde Avusturya’da ihtiyaç sahibi vatandaşlar için gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan yardım kolileri hazırlandı. Toplamda 400 paket yardım kolisi iki eyaletteki yardıma muhtaç insanlara ulaştırılmaya başladı.

ABD'YE DE YARDIM ELİ

YTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, “Diaspora Covid-19 Destek ve İş Birliği Programı“ kapsamında New York ve New Jersey eyaletlerindeki ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar ulaştırıldı. Turkish American National Steering Committee (TASC) iş birliğiyle yüzlerce kişiye yardım elini uzatan YTB, ABD’de yaşayan Türk vatandaşları ve STK’ler aracılığıyla maske ve kumanya yardımlarını Ramazan boyunca sürdürecek.

FRANSA'DA MASKE ÜRETİMİ



YTB ve Fransa’nın Strazburg kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Yunus Emre Camii Derneği iş birliğinde, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında maske ve önlük atölyesi kuruldu. Atölyede ilk etapta üretilmesi hedefl enen 2 bin maske ve 100 önlük, Türk vatandaşları, hastaneler, bakım evleri başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.