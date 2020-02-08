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  3. Türkiye'yle kara sınırı olan ülkelerden kaç tanesinin Türkçedeki adı tan hecesiyle biter?

Türkiye'yle kara sınırı olan ülkelerden kaç tanesinin Türkçedeki adı tan hecesiyle biter?

Türkiye'yle kara sınırı olan ülkelerden kaç tanesinin Türkçedeki adı tan hecesiyle biter"

"Türkiye'yle kara sınırı olan ülkelerden kaç tanesinin Türkçedeki adı tan hecesiyle biter?" sorusu izleyicileri şaşırttı! Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…

"Türkiye'yle kara sınırı olan ülkelerden kaç tanesinin Türkçedeki adı tan hecesiyle biter?" sorusu izleyiciler tarafından aratılıyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Pazartesi ve Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv’de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 8 Şubat Cumartesi günü çıkan soru…

Türkiye'yle kara sınırı olan ülkelerden kaç tanesinin Türkçedeki adı tan hecesiyle biter?

A: 2

B: 3

C: 4

D: 5

Doğru cevap: C 4

 


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