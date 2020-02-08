"Türkiye'yle kara sınırı olan ülkelerden kaç tanesinin Türkçedeki adı tan hecesiyle biter?" sorusu izleyiciler tarafından aratılıyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Pazartesi ve Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv’de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 8 Şubat Cumartesi günü çıkan soru…

Türkiye'yle kara sınırı olan ülkelerden kaç tanesinin Türkçedeki adı tan hecesiyle biter?

A: 2

B: 3

C: 4

D: 5

Doğru cevap: C 4