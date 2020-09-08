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  3. Türkiye'ye tatile gelen Rus turist Müslüman oldu
08 Eylül 2020 Salı 00:17 | Son Güncelleme:

Türkiye'ye tatile gelen Rus turist Müslüman oldu

Türkiye'ye tatile gelen Rus turist Müslüman oldu
IHA

Tatil için Antalya'nın Alanya ilçesine gelen Rus vatandaşı Aleksei Belyi, Müslüman oldu. Adını ‘Ali' olarak değiştiren Belyi için, Alanya Müftülüğünde ihtida töreni düzenlendi. İhtida belgesini Ali'ye takdim eden Alanya Müftüsü İlhan, Müslüman olmasından dolayı kendisini tebrik ederek Rusça mealli Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Alanya’ya tatil için gelen ve İslamiyet’i araştırarak Müslüman olmak isteyen Rus vatandaşı Aleksei Belyi İlçe Müftülüğüne giderek başvurdu. Burada kendisi için Müftülük makamında ihtida merasimi düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ihtida merasiminde Alanya İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan tarafından İslamiyet hakkında Aleksei Belyi’ye bilgiler verildi.

Müftü İlhan, “Biz Müslümanlar bütün peygamberlerin Allah tarafından gönderildiğini kabul ederiz. Hepsinin hak olduğuna inanırız. Son peygamber Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)’dır. Peygamberimize Allah tarafından vahyedilen Kur’an-ı Kerim, son ilahi kitaptır. O’nda bildirilenlerin bütününe şeksiz, şüphesiz inanırız. Meleklerin, kaza ve kaderin, öldükten sonra dirilmenin ve hesabın yani ahiret gününün varlığını tasdik ederiz. İslâm’a girmek; Allah’a, Muhammed Mustafa (s.a.s)’in Allah’ın kulu, peygamberi olduğuna ve onun Allah katından getirdiklerinin tamamına inanmakla olur. Bizler bu inancı ‘Kelime-i Şehadet’ ile dile getiririz. Şimdi sizin kelime-i şehadeti ikrarınıza ve Müslüman oluşunuza şahitlik edeceğiz” dedi.

İSMİ ALİ OLDU

Müftü İlhan’ın konuşmasının ardından Aleksei Belyi Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Belyi’nin bir hayli heyecanlı ve mutlu olduğu gözlendi. İsmini değiştirmek istediğini belirten Belyi yeni isminin ‘Ali’ olmasını talep etti. Daha sonra ihtida belgesini Ali’ye takdim eden Alanya Müftüsü İlhan, Müslüman olmasından dolayı kendisini tebrik ederek Rusça mealli Kur’an-ı Kerim hediye etti.

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