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20 Eylül 2020 Pazar 23:32 | Son Güncelleme:

Türkiye'ye sızmaya çalışan DEAŞ'lı terörist sınırda yakalandı

Türkiye'ye sızmaya çalışan DEAŞ'lı terörist sınırda yakalandı
AA

Türkiye'ye kaçak yollardan geçmeye çalışan DEAŞ'lı terörist, Hatay Jandarma personeli tarafından yakalandı.

Hatay'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Hatay Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

''DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösteren illegal yollardan 18 Eylül tarihinde ülkemize giriş yapan, Suriye uyruklu Mehmet Cüneyd isimli şahıs 20.09.2020 Pazar günü, Hatay İl Jandarma Komutanlığımızın yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde yakalanmıştır. Hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti sağlanana kadar terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.''

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