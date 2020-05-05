Türkiye'ye 'darbe' Başkan Erdoğan'a 'idam' tehdidi! İnfiale neden oldu... Alçak yazıya Fahrettin Altun'dan 'yeminli' tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Artı Gerçek" adlı sitede Başkan Erdoğan'a 'idam' göndermeli "Makus kaderden kaçış yok" başlıklı yazıya yazıya sert tepki gösterdi.

Ragıp Zarakolu yazısında “RTE’de bir Menderes travması vardı. Demirel gibi kısmen. Menderes olmamak için Demirel’in atmadığı takla, kurmadığı ittifak kalmamıştı. Kanlısı Ecevit ile bile uzlaştı.Korona günleri, bırakın Türkiye’yi tüm dünyayı bir sorgulamaya yöneltmekte. Bundan RTE’nin ve tayfasının kaçması mümkün değil. “ ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A İDAM TEHDİDİ

Yazının görselinde 27 Mayıs darbecilerinin idam ettiği merhum Başbakan Adnan Menderes ile Başkan Erdoğan’ın fotoğrafları yan yana gösterilip “makus kaderden kaçış yok” ifadesi yer aldı.

Alçak yazı ve görselinde Türkiye’ye darbe Türkiye’nin halkoyuyla işbaşına gelmiş ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da “idam” tehdidi yapıldı.

ALÇAK YAZIYA "YEMİNLİ" TEPKİ

İnfial uyandıran alçaklığa İletişim Başkanı Altun yazıya "Kaderi tayin eden Allah’a yemin olsun ki bu hastalıklı zihniyete ve tehditlerine boyun eğmeden milleti için dimdik duran liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sonuna kadar yanında, sonuna kadar arkasındayız." ifadeleriyle tepki gösterdi.