Türkiye'siz sorun çözülmez

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Global TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin Minsk Grubu Eş Başkanı olması gerektiğini vurgulayan Aliyev şunları söyledi: “Türkiye bu meselenin siyasal yollarla çözülmesinde faal rol oynamalıdır. Minsk Grubu’nun ülkelerindeki Ermeni diasporalarının faaliyetlerine dikkat edin. Bu ne kadar adaletlidir? Türkiye neden Minsk Grubu’nun Eş Başkanı olmasın? Bölgede hangi mesele Türkiye’siz çözüldü? Türkiye mutlaka bu problemin çözülmesinde olmalıdır ve zaten var.”

ATEŞKESİ ONLAR BOZDU



Aliyev’in açıklamaları şöyle: Ateşkesten sonra da Ermenistan çirkin emellerini devam ettiriyor. Bu ateşkes hakkında açıklama yapıldı. Biz düşündük ki Dağlık Karabağ sorunu artık diplomasiyle çözülecek ancak maalesef bunu görmedik. ”

PSİKOLOJİSİ İYİ DEĞİL



“Ateşkes Ermenistan tarafından bozulmuştur. Ermenistan devleti terör devletidir, faşisttir ve insanlığa karşı işledikleri cinayet bunu bir daha gösterdi. Savaş meydanında kaybediyorlar. Her gün bir köy bir kasaba işgalden kurtarılıyor.

Hocalı soykırımını yapanlar Gence saldırısını da yapıyor. Mağlubiyetlerinin acısını böyle çıkarıyorlar. Bizce bu karar şahsen Paşinyan tarafından verilmiştir. Paşinyan’ın psikolojisi çok bozulmuş. Bu gece büyük bir özel komando grubu Hadrud’u yeniden ele geçirmeye çalıştı ancak yok edildiler.”

MESAJLAR HAVADA KALDI



“Kardeş Türkiye’den gelen destek, kardeşim Erdoğan’ın açıklamaları bütün dünyaya gösterdi ki Türkiye Azerbaycan’ın yanındadır. Minsk eş başkanlarından uzun zaman bir açıklama bekledik. Nihayet, ABD, Rusya ve Fransa cumhurbaşkanları birkaç kez açıklama yaptılar, statüko değiştirilmelidir dediler. Bu demektir ki Ermeni silahlı güçleri topraklarımızdan çıkmalıdır. Ancak bu açıklama da havada kaldı.”

Milli Savunma Bakanı Akar, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu 2020-2021 öğretim yılı açılış törenine katıldı. Akar, burada Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ile bir araya geldi.

ERMENİSTAN SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR



Milli Savunma Bakanı Akar, Ermenistan’ın Gence’ye saldırısına ilişkin “Bunların hesabını hem tarih önünde hem de uluslararası hukuk önünde bir gün verecekler. Ermenistan, savaş, insanlık suçu işliyor. Ne uluslararası hukuka ne insani değerlere saygıları var” dedi.

ELBRUS FÜZESİYLE VURULDU



Ermenistan Ordusu’nun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan’ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 11 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı. Gence halkı, saldırıda hayatını kaybeden ve yaralanan çocuklar için, füzenin düştüğü yere, enkaz altından çıkarılan oyuncaklarla karanfiller bırakarak olayı kınadı. Ermenistan’ın Gence’deki sivilleri “orta menzili balistik füze Elbrus” ile vurduğu belirlendi.

AZERBAYCAN, İNSANİ ATEŞKESİ UYGULUYOR



Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden tarafın Ermenistan olduğunu açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın ateşkesi ihlal ettiği yönündeki iddialarını yalanlandı. Açıklamada, “Azerbaycan Ordusu’nun Hadrut’a girmek için askeri yığınak yaptığına ilişkin iddialar ve şiddetli çatışmaların yaşandığına dair yayılan bilgiler Ermenistan tarafının dezenformasyonudur. Hadrut, birkaç gün önce Azerbaycan Ordusunca işgalden kurtarıldı. Azerbaycan ateşkese uyuyor ve aktif savaş faaliyeti yürütmüyor” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Azerbaycan Ordusu’nun saldırıları önlediği, Ermenistan Ordusu’na ait 1 T-72 tankının, 3 Grad füze sisteminin imha edildiği, çok sayıda askerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

ARAÇLARI BIRAKIP KAÇTILAR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Ermenistan Ordusu 9. alayı topçu birliklerinin Hadrut yönünden geri çekildiği, alayın 5. tabur personelinin zırhlı araçlarını bırakarak kaçtığı kaydedildi.

İRAN’DAN ATEŞKESE UYMA ÇAĞRISI



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Azerbaycan’la Ermenistan arasındaki ateşkesin ihlal edilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, ateşkese bağlı kalınması çağrısında bulundu. Açıklamada, “İran şehirlerin altyapıları ve yerleşim alanlarına roketle saldırılmasından geri durmaya davet etmekte ve sivillerin öldürülmesini kınamaktadır. Tahran yönetimi bölgede kalıcı barış ve sürdürülebilir bir çözümün sağlanması için görüşmeleri kolaylaştırmaya hazır olduğunu ilan eder” denildi.

AĞDAM VE TERTER’DE YİNE SİVİLLER HEDEF



Azerbaycan Ordusu’nun gerçekleştirdiği top atışlarıyla Ermenistan Ordusu’nun 1. alayının daimi mevzilenme noktasında bir yer altı sığınağının imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan Ordusu’nun tüm cephe boyunca avantajlı durumda olduğu ifade edildi. Ermenistan, sivil yerleşim birimlerine saldırılarını da sürdürüyor.

Bakanlığın bir diğer açıklamasında Ermenistan Ordusu’nun Azerbaycan’ın Ağdam, Terter ve Goranboy illerine ateş açtığı bildirildi.

KARABAĞLI TÜRKLER BİR AN ÖNCE DÖNMEYİ BEKLİYOR



Ermenistan tarafından yaklaşık 30 yıl önce toprakları işgal edilen Dağlık Karabağlı Azerbaycanlıların memleketlerine dönme umutları işgal altındaki toprakların bazılarının geri alınmasıyla daha da güçlendi.

EVİMİZİ YIKTILAR



Karabağlı Terter sakini Ali Memedov, “Ermeniler, 1’inci harp dediğimiz 1992’de annem ve kardeşimi evin içinde öldürdü. Babam ve kız kardeşimi de esir aldılar. Karabağ’ı asla unutmadım. Doğduğum topraklara dönme umuduyla yaşıyorum. Azerbaycan ordusunun son ilerlemesiyle birlikte heyecanlandım” dedi.

Başka bir Karabağlı Dilara Abbasov, “İşgal edilen Ağdere’den göç edip Terter’e yerleştik. Binbir zahmetle bu evi inşa ettik ancak yine de Ermenistan’ın hedefi olmaktan kurtulamadık” diye konuştu.

ERMENİSTAN’IN 3 İHA’SI DÜŞÜRÜLDÜ



Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, gece saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan sınırının Tovuz ili yönünde Ermenistan Ordusu’na ait 2 İHA’nın vurulduğu belirtildi. Açıklamada, saat 10.00 civarında da cephe hattının Ağdam ili yönünde Ermenistan’a ait bir İHA’nın Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği kaydedildi.