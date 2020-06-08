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  3. Türkiye'nin yardımı Brezilya'ya nefes olacak
08 Haziran 2020 Pazartesi 15:58 | Son Güncelleme:

Türkiye'nin yardımı Brezilya'ya nefes olacak

Türkiye'nin yardımı Brezilya'ya nefes olacak

Türkiye'de üretilip Brezilya'ya ihraç edilen 650 yerli solunum cihazının, Sao Paulo eyaletine teslimatı yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından, Brezilya’nın Sao Paulo eyaletine satılan solunum cihazlarının teslim alınmasına ilişkin görüntüleri paylaştı. Bakan Varank, paylaşımında "Videodaki tırlarda milli teknoloji hamlesi var. Dünyaya nefes olan yerli yoğun bakım solunum cihazlarımız var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde sahip çıktığımız insanlık değerleri var" ifadelerine yer verdi.

ABD’nin ardından dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci ülke olan Brezilya’da vaka sayısı son olarak 672 bin 846 ölüm ise 35 bin 930 olarak açıklanmıştı. Brezilya basını Türkiye’den 1500 solunum cihazı alındığını bunların 650’sinin ülkeye ulaştığı belirtilerek gelen cihazların gelen solumun cihazlarının Sao Paulo ve çevresindeki hastanelerde dağıtılmaya başlandığı ifade edildi.

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