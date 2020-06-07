07 Haziran 2020 Pazar 02:45 | Son Güncelleme:
Türkiye'nin yardımı ABD Kongresi kayıtlarına geçti
ABD Temsilciler Meclisi Türkiye Dostluk Grubu Eş Başkanı Joe Wilson, Türkiye'nin ABD'ye tıbbi yardım göndermesine yönelik teşekkür mesajını Kongre'de okuyarak resmi olarak kayıtlara geçirdi.
Wilson “Dünyada 50’den fazla ülkeye tıbbi malzeme ve ekipman teslimatı yapan Türkiye’yi de cömertliğinden dolayı tebrik ediyorum. Yapıcı şekilde birlikte çalışmanın yollarını bulmak ortak çıkarlarımızla örtüşmektedir” dedi.