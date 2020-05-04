Türkiye'nin tıbbi yardım malzemeleri Somali'ye ulaştı
Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için Somali'ye gönderdiği ikinci grup tıbbi yardım malzemeleri, başkent Mogadişu'ya ulaştı.
Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için Somali'ye gönderdiği ikinci grup tıbbi yardım malzemeleri, başkent Mogadişu'ya ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan malzemeleri taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağı, Aden Abdulle Uluslararası Havalimanı'na indi.