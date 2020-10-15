Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Esenli'den Paşinyan'ın iddialarına yanıt: Ülkesini bir "kurban" olarak sunuyor

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, işgalci Ermenistan'ın Başbakanı Paşinyan'ın 9 Ekim'de İtalyan La Repubblica gazetesinde yayımlanan demecine cevaben, bir mektup gönderdi.

AA'da yer alan haberde İtalyan gazetesi, Büyükelçi Esenli'nin mektubundan şu ifadeleri kullandı:

Azerbaycan Ermeni topraklarında savaşmıyor, kendi toprağını saldırgandan korumaya çalışıyor. Bölgesel barışa sadece Ermeni kuvvetlerinin işgal altındaki topraklardan geri çekilmesiyle varılabilir. Türkiye'nin, 1915 olayları için bir soruşturma komisyonu oluşturulması teklifi hala geçerlidir. Ermeni Başbakan, oğlunu savaş cephesine göndermektense, barışı aramalıdır. İtalya'nın da yer aldığı Minsk Grubu daha faal ve etkili bir rol yerine getirmelidir."