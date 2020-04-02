Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen: Tedbirlere uyalım, Çin gibi biz de başaralım

ÖRNEK ADIMLAR ATTIK

“Salgının ilk ortaya çıktığı ülke olduğu için Çin’de Kovid-19’la mücadele konusunda önemli bir tecrübe ve bilgi birikimi oluştu. Bizde büyükelçilik olarak Çin’in salgınla mücadele konusundaki attığı adımları ve aldığı tedbirleri yakinen takip edip Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere ilgili devlet kurumlarımızla paylaştık. Çin ile dayanışma konusunda da örnek adımlar attık. Ocak ayında salgının başladığı Vuhan’dan tahliye için gönderdiğimiz uçakla Çin’e tıbbı malzeme yardımı da götürdük. Böylece Çin’e ilk yardım götüren ülkelerden birisi olduk. Daha sonra TİKA, AFAD, İGA, Sağlık Bakanlığımız ve TİM gibi kuruluşlar da Çin’e tıbbı malzeme yardımları gönderdi. Diğer yandan Bilim Kurulu üyelerimiz ile Çinli bilim insanları bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.”

ÜLKEMİZ BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ



“Bütün dünyada yaşanan bu kriz, Türkiye’nin ne kadar büyük bir devlet olduğunu ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemizin son yıllarda başta sağlık ve insana verilen değer alanlarında çok önemli atılımlar yaptığını bir kez daha ortaya koydu. Ülkemizde son yıllarda büyük yatırımlarla yenilenen ve kapasitesi artırılan sağlık altyapısıyla tüm sağlık hizmetleri ücretsiz veriliyor. Biz de evlerimizde kalarak bu salgının üstesinden geleceğiz.”

‘AŞI 1 HAFTA ÖNCE DENENMEYE BAŞLANDI’



EMRE ÖZTÜRK



Çin’in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, koronavirüs hastalığı nedeniyle Çin’den Türkiye’ye getirilen ‘Favipiravir’ isimli ilaç ve aşı çalışmaları hakkında bilgi verdi: “1 hafta 10 gün önce en hızlı geliştirilen aşılardan biri, gönüllülerde denenmeye başlandı, bitmesi 5-6 ayı bulacak. Araştırmalarımızda 70 bin ilaç arasında virüse karşı ikisinin etkili olduğunu tespit ettik.” “İlki sıtma tedavisinde kullanılan Chloroquine Phosphate. İkincisi antivirüs ilacı Favirpiravir. DSÖ’ye bu iki ilacı tavsiye ettik.”

2 İLAÇ TAVSİYESİ



“Favipiravir kullanan grupta 3 belirtinin etkisi daha belirgin azalıyor, 2 günde ateş düşüyor. Kullanılmadığı zaman 4.2 günde düşüyor. Nükleik asit 4 günde negatife dönüyor, kullanılmadığında ise 11 günde, iyileşme oranı ise yüzde 91.”

‘HALA SOKAKTA GEZEN VAR’



“Çin’in dışındaki bir pazarın fotoğrafı konularak “Vuhan’daki pazar açıldı” deniliyor. Hem haber yanlış hem de fotoğraf. Biz Vuhan’da kısıtlama tedbirleri aldığımız zaman bu insan haklarına aykırı diyorlardı. Şimdi Türkiye’yi gözlemledim. İşe giderken yine boğaz kenarında koşanlar, balık tutanları görüyorum. ‘Buralar boş, ben de sağlıklıyım’ düşüncesi doğru değil. Dışarı çıktığınız zaman risk artıyor. Hükümet ne kadar iyi tedbir alsa da halkın da buna uyması şart.”

Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Çin’in koronavirüsle mücadelesini ve Türkiye’nin aldığı önlemleri AKŞAM’a anlattı: “Çin’deki son veriler salgının yayılmasının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ortaya koyuyor. Bunun iki temel nedeni var. İlki devletin salgının yayılmaya başladığı Ocak’tan itibaren ciddi ve etkin önlemler alması, ikincisi ise halkın bu tedbirlere harfiyen uyması.”

TÜRKİYE HAZIRLIKLIYDI

“Türkiye bu salgının ciddiyetini kavrayıp en erken önlem alan ülkelerden biri. Daha bu salgın küresel bir sorun haline gelmeden ve Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiye kararlarından önce birçok ülkeyle uçuşları durdurdu, havalimanlarına termal kameralar yerleştirdi. Ancak millet olarak biz bu tedbirlere uymazsak ne yazık ki bu salgın ülkemizde yayılmaya devam edecektir. Biz de devlet, millet dayanışmasıyla en az can kaybıyla bu salgından kurtulabiliriz. Devletimizin aldığı kararlara uymamız gerek.”