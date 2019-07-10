Türkiye'nin nüfusu 20 yıl sonra 100 milyon olacak

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından, dünya nüfusunun 11 Temmuz 1987'de 5 milyar kişiye ulaşması dolayısıyla 11 Temmuz "Dünya Nüfus Günü" olarak kabul ediliyor.

Bu yıl, Dünya Nüfus Günü'nde, 1994 Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı'nda kabul edilen "Üreme sağlığı, üreme hakları ve cinsiyet eşitliğinin sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için gerekli olduğu" düşüncesinin vurgulanmasına karar verildi.

2080'DE TÜRKİYE'NİN NÜFUSU 107 MİLYON

TÜİK'in projeksiyonlarına göre, geçen yıl itibarıyla 81 milyon 867 bin 223 olarak hesaplanan Türkiye nüfusu, bu yıl 82 milyon 886 bin 421'e yükseldi.

Nüfusun 20 yıl sonra ise 99 milyon 754 bin 923'e ulaşması bekleniyor. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden 20'sinin şu anki nüfusları 17 milyonun altında seyrediyor.

Türkiye'de nüfusun 2040'ta 100 milyon 331 bin 233'e yükselmesi öngörülürken, bu nüfusun 50 milyon 62 bin 203'ünü erkekler, 50 milyon 269 bin 30'unu kadınlar oluşturacak. Türkiye'nin nüfusu 2060'ta 107 milyon 95 bin 998, 2080'de ise 107 milyon 100 bin 904 kişiye ulaşacak.

DOĞURGANLIK HIZI DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

Bir kadının 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden doğurganlık hızı, geçen yıl Türkiye'de 1,99 çocuk olarak kayıtlara geçti.

Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösteriyor. Doğurganlık hızındaki düşme eğiliminin gelecekte de devam edeceği ve 2050 yılında 1,85 olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye'de doğum yapan kadınların ortalama yaşı, geçen yıl 28,9 olarak belirlendi. BM tarafından yapılan 1950-2020 tahminlerine göre, dünya genelinde 1965-1970 döneminde 29 olan doğumdaki ortalama anne yaşının 2015-2020 dönemi için 28,1 olacağı öngörülüyor.

Doğuşta beklenen yaşam süresi, 2017'de 78 olarak hesaplanırken, bu rakamın 2025'te 79,6'ya yükselmesi bekleniyor. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor. Erkeklerde ortalama yaşam süresinin söz konusu tarihler itibarıyla 75,3 yıldan 77'ye, kadınlarda 80,7 yıldan 82,2'ye çıkacağı kaydediliyor.

DÜNYANIN EN KALABALIK ÜLKESİ HİNDİSTAN OLACAK

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan "Dünya Nüfus Projeksiyonları" başlıklı rapora göre, 2 bin yıl önce 300 milyon olan ve geçen yıl yaklaşık 7,7 milyar olarak hesaplanan dünya nüfusunun, 2050 yılında 9,7 milyara, yüzyılın sonunda ise 11 milyara yükseleceği tahmin ediliyor.