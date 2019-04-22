Türkiye'nin Niagarası Kapuzbaşı Şelaleleri başlıklı bir haber hangi ildeki turistik yeri anlatır? 22 Nisan tarihli Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Türkiye'nin Niagarası Kapuzbaşı Şelaleleri başlıklı bir haber hangi ildeki turistik yeri anlatır? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster’de bu akşam sorulan ve cevabı merak edilen sorunun yanıtı!

A: Antalya

B: Mersin

C: Uşak

D: Kayseri

Doğru cevap: Kayseri