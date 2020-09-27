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27 Eylül 2020 Pazar 13:15 | Son Güncelleme:

Türkiye'nin Navtex ilanının ardından Oruç Reis de limandan ayrıldı

Türkiye'nin Navtex ilanının ardından Oruç Reis de limandan ayrıldı
DHA

Türkiye'nin 29 Eylül'de Akdeniz açıklarında yapılacak tatbikat için Navtex ilan etmesinin ardından Oruç Reis sismik araştırma gemisi de Antalya Limanı'ndan ayrıldı.

Doğu Akdeniz'de sismik arama faaliyeti gerçekleştiren Oruç Reis gemisi, Türkiye'nin 29 Eylül'de Akdeniz açıklarında yapılacak tatbikat için Navtex ilan etmesinin ardından Antalya Limanı'ndan ayrılarak Antalya açıklarında demirledi.

DHA'da yer alan haberde dün Türkiye'nin 29 Eylül'de Akdeniz açıklarında yapılacak tatbikat için Navtex ilan etmesinin ardından Oruç Reis de gece saatlerinde limandan ayrılarak, Antalya açıklarına demirledi.

GÖREV BEKLİYOR

Göreve başladığı 10 Ağustos'tan bu yana Akdeniz'de 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik tarama yapan Oruç Reis'in faaliyetine devam etmek için görev beklediği öğrenildi.

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