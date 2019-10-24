Türkiye'nin milli denizaltı projesi resmen başladı

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Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdür Yardımcısı Tuğamiral Mehmet Sarı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli (Air Independent Propulsion/AIP ) denizaltılarında ikinci etabı oluşturan Milli Denizaltı (MİLDEN) projesi resmen başladığını duyurdu.

Deniz Sistemleri Semineri’nde konuşan Tuğamiral Mehmet Sarı, "MİLDEN projesi için ilk kadrolar atandı ve ilk görevlendirmeler yapıldı." açıklamasında bulundu.

MİLDEN Projesi kapsamında geliştirme faaliyetleri başlatılan Milli Denizaltı’ların 2030’lu yılların ikinci yarısından itibaren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınacağı tahmin ediliyor.

Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında hâlihazırda inşa faaliyetleri devam eden ilk denizaltı 2022 yılında, son denizaltı ise 2027 yılında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek.

60 AYDA DONANMAYA TESLİM EDİLECEK

Tersanede üretilecek 66 metre boyundaki ve 13 metre yükseklikteki denizaltıların su üstü deplasmanı bin 845, su altı deplasmanı ise 2 bin 13 ton olacak. Denizaltılar bir yıl faz farkıyla Gölcük Tersanesi'ndeki fabrikada inşa edilecek. 3 sene sonra aynı anda değişik seviyede 3 farklı denizaltı inşası devam ediyor olacak. Yapım sürecinin başlamasından yaklaşık 60 ay sonra denizaltının ilkinin deniz tecrübeleri tamamlanarak donanmaya teslim edilmesi planlanıyor.

5 AYRI BLOKUN BİRLEŞMESİNDEN OLUŞACAK

Yeni tip denizaltıların inşa aşaması 5 blokun birleştirilmesinden oluşacak. Bloklar ekipmanlarla donatılacak ve tüp halinde birleştirilip diğer donatımlarının yapılabilmesi için havuza kaydırılacak.

‘Tekne’ denilen çelik aksamın fabrikadan çıkması yaklaşık 14 ayı bulacak. Esas vakit alan kısım ise ‘tecrübeler bölümü’ olacak. Bu süre dışarıda yapılacak direk montajı ve diğer işlerle 60 ayı bulacak.

DAHA UZUN SÜRE SU ALTINDA KALABİLECEK

Yeni tip denizaltıların Gölcük Tersanesi'nde daha önce üretilen 11 denizaltıdan önemli farkı bulunuyor. Yeni tip denizaltıların daha önce Gölcük Tersanesi'nde inşa edilen denizaltılardan en büyük farklarından birisi, havadan bağımsız tahrik sistemine sahip olması. Denizaltı bünyesinde bulunan hidrojen ve oksijen tanklarının tepkimesi sonucunda yakıt hücresi sistemiyle elektrik enerjisi üretilecek ve bu sistem atmosferik havaya ihtiyaç duymadan denizaltının çok daha uzun süre su altında kalmasını sağlayacak.

YENİ TİP DENİZALTI PROJESİ

Ana yüklenicisi Alman HDW-MFI Ortak Girişimi olan proje kapsamında, HAVELSAN, ASELSAN, TÜBİTAK, STM AŞ, AYESAŞ, Milsoft, Meteksan Savunma ve KOÇ Bilgi Savunma şirketleri, denizaltıların çeşitli sistem ve donanımlarını üretecek. Ayrıca yerli bir çok firmadan elektrik kabloları, bağlantı elemanları gibi malzemelerle çelik sac ve profil tedarik edilecek.

Projenin tamamlanmasının ardından Gölcük Tersanesi Komutanlığı, havadan bağımsız tahrik sistemli denizaltılara ilişkin teknolojiyle torpido bölümü dahil inşa kabiliyetlerine sahip olacak ve yatırımlar sonucunda denizaltı bloklarının 'dikey inşası' altyapısını kazanacak. Ayrıca proje kapsamında elde edilecek bilgi birikimi ve teknolojik kabiliyetin, tamamen ‘milli’ denizaltı programımın başlangıcına öncülük etmesi bekleniyor.