Türkiye'nin koronavirüs mücadelesi Fransız basınında: 'Türklerin gizli silahı'

AFP haber ajansı, misafirperverliğin sembolü olarak görülen kolonyanın bir anda nasıl salgınla mücadelede ‘gizli silah’ haline geldiğini haberleştirdi. Sputnik'te yer alan habere göre; AFP, yüksek derecede alkol içerdiği için pek çok Türk’ün kolonyayla ellerini ve yüzlerini temiz tutmaya çalıştığını ve böylece virüse yakalanma riskini önlediklerine inandığını yazdı.

İlk resmi vakanın duyurulmasından önce pek çok mağazada kolonya kuyrukları oluştuğunu aktaran AFP, salgının yayılmasıyla artık pek çok yerde kolonya stoklarının tükendiğini belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ‘kolonyanın el dezenfektanı olarak kullanılabileceği’ açıklamasının ardından kolonyaya talebin daha da arttığı kaydedildi.

'KOLONYA EN AZ YÜZDE 70 ALKOL İÇERİYOR'



AFP, Türkiye Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Bülent Ertuğrul’un görüşüne de yer verdi.

Virüsten korunmanın en iyi yolunun elleri su ve sabunla yıkamak olduğunu söyleyen Ertuğrul, “Eğer su ve sabun yoksa en az yüzde 60 oranında alkol içeren bir dezenfektan iş görebilir. Alkol iyi bir çözücüdür, viral zarfı yok eder. Bildiğimiz kadarıyla kolonya en az yüzde 70 alkol içeriyor. İşte bu nedenle koronavirüse karşı iyi bir dezenfektan” dedi.

Türkiye’de şimdiye kadar salgın nedeniyle 37 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 1529’a yükseldi.