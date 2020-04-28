Türkiye'nin konuştuğu genç Kadir Şeker koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
KONYA'da sevgilisi Ayşe D.'ye (35) şiddet uygulayan Özgür Duran'ı (32) engellemek istediği sırada kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker (20), koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
KONYA'da sevgilisi Ayşe D.'ye (35) şiddet uygulayan Özgür Duran'ı (32) engellemek istediği sırada kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker (20), koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Kadir Şeker, bugün saat 11.30'da ilk kez hakim karşısına çıkacaktı.