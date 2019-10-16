Türkiye'nin kalbi Mehmetçik ile atıyor

Türkiye terör örgütleriyle göğüs göğüse çarpışan Mehmetçik ile tek yürek… Ülkenin dört bir yanından şanlı ordumuza zafer duaları yükselirken öğrencilerden, çiftçilerden, halkın dört bir yanından Türk askerine destek yağıyor. Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu Belediyesi ilçenin güney ve kuzeyindeki direklere dev Türk bayrağı asarken, Malatya İnönü Üniversitesi İzcilik Topluluğu ise harekata destek için 150 kişiyle yürüyüş düzenledi. Denizlili 70 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bahçesinden topladığı elmaları, minibüsüyle Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’ne getirerek burada görevli güvenlik güçlerine ve AFAD ekiplerine teslim etti.

MİNİK YÜREKLER HATİM İNDİRDİ

Erzincan’da öğrenciler, Erzurum’da özel güvenlik görevlileri, harekata destek verdi. İstiklal Marşı okuyan öğrenciler, cep telefonu ışıklarıyla görsel şölen oluşturdu. Türk bayrağı açan öğrenciler, “En büyük asker bizim asker” sloganı attı. Vuslat Derneği’nin, farklı şehirlerde destek verdiği medreselerde hafızlık eğitimi alan öğrenciler ve öğretmenleri, harekatın başarılı olabilmesi için dua ederek hatim indirdi. Balıkesir Burhaniye’de de ‘Bayrak hayrı’ etkinliğinde Mehmetçik için dua edildi.

GAZİLER: SEVE SEVE GİDERİZ

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nde bir araya gelen şehit yakınları ve gaziler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nce başarıyla sürdürülen Barış Pınar Harekatı’nı desteklediklerini belirterek, “Operasyonu sonuna kadar destekliyoruz. İhtiyaç olduğunda da seve seve bölgeye gitmeye hazırız” dedi. Mersin’de 350 ortaokul öğrencisi, ‘Barış Pınarı’ koreografisi oluşturdu. Antalya Elmalı’da okuyan lise öğrencileri ise asker ağabeylerine moral vermek için mektup postaladı.

DUACINIZIM YAVRULARIM

Zeytin Dalı Harekatı’nda yaralandıktan sonra tedavi olup birliğine dönerek Barış Pınarı Harekatı’na katılan Uzman Çavuş Bekir Kerkez’in annesi Hatice Kerkez, “Ayaklarına taş değdirmesin. Onlara dua ediyorum” dedi.

KAHRAMANMARAŞ

Dev Türk bayrağı kentin güney ve kuzeyinde gururla dalgalanıyor.