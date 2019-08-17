Türkiye'nin ilk ve tek çocuk kemik iliği merkezi 2020 yılında hizmete girecek

Kansere Karşı Birlikte Derneği'nin (KANKA) girişimleri ve Kayserili hayırseverlerin desteği ile geçen yıl temelleri atılan yeni ERÜ Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastanesi'nin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. 2020 yılında tamamlanması ve aynı yıl hizmete sunulması planlanan 5 katlı ve 40 yatak kapasiteli hastanede hastalar için Avrupa ve dünya şartlarında hizmet verilmesi planlanıyor. Avrupa ve dünya kemik iliği nakli cemiyetlerinin müşterek olarak belirlediği standartlara göre merkezleri denetleyen, akredite eden ve belge veren JACEI kuruluşu tarafından da akredite edilerek Avrupa ve dünya standartlarında bir tedavi merkezi olarak tescil edilen hastane, Türkiye'de hizmete giren ilk ve tek çocuk kemik iliği nakli merkezi olacak.

'YATAK KAPASİTESİ 40'A ÇIKACAK'

Mevcut 8 yatak kapasiteli ERÜ Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastanesi'nde görevli doktor Prof. Dr. Musa Karakükcü, inşaat çalışmaları süren hastanenin Avrupa'da önemli bir yere geleceğini bildirdi. Yeni hastanede yatak kapasitesinin 40'a çıkacağını kaydeden Karakükcü, "Türkiye'de ilk ve tek JACEI akreditasyonuna sahip merkezi olarak hizmet vermemiz sayesinde, Avrupa ve Amerika başta olmak üzere çok sayıda ülkeden hasta kabulüne başlayacağız" dedi.

'AMERİKA'DAN DAHİ HASTA BEKLİYORUZ'

Hastanenin Türkiye için önemli bir prestij kaynağı olacağını ifade eden Prof. Dr. Musa Karakükcü, şöyle konuştu: "Lösemili ve lenfomalı çocuklarda güncel olarak dünyada hangi tedavi yapılabiliyorsa, aynı standartlarda bu tedaviyi Kayseri'de yapacağız. Özellikle kemik iliği nakli konusunda oldukça büyük bir kapasiteye sahip bir hastane olacak. Türkiye'nin en büyük çocuk hematoloji ve onkoloji, kemik iliği nakli hastanesi olacak. İçerisinde yaklaşık 40 tane kemik iliği nakli odası olacak ki, bu sayı Türkiye'de hiç yok. Avrupa'da birkaç yerde ve Amerika'da sayılı merkezlerde bu kadar var. Bittiği zaman sadece Türkiye için değil, Avrupa ve Amerika için de ciddi hizmet verebilecek büyük bir merkez olacak. Şu anda 8 yataklı hastanemize bile yurtdışından hastalar geliyor."

'TÜRKİYE'DE Kİ İLK VE TEK ÇOCUK İLİĞİ MERKEZİ'

JACEI kuruluşu hakkında bilgi veren Karakükcü, sözlerine şöyle devam etti: "JACEI, hem Dünya Kök Hücre Derneği hem de Avrupa Kemik İliği Nakli Derneği'nin ortaklaşa kurduğu bir akredite sistemi. Dünyada pek çok akreditasyon kurumları mevcut. Ama JACEI kemik iliği konusunda dünyadaki en önemli akreditasyon kurumudur. Dünya genelinde 27 tane JACEI akrediteli çocuk kemik iliği merkezi akredite durumdadır. Türkiye'de bizim dışımızda bu kurumdan akredite başka bir yer yok. Bu da bizim için çok önemli bir durum."

'SAĞLIK TURİZMİNE KATKILARI OLACAK'

Yüksek kalitede hasta bakımı ve tedavi hizmetinin önemine de dikkat çeken Karakükcü, "ACEI alan kemik iliği merkezleri tüm dünya tarafından bilinir hale gelirler. Bu standartlara sahip olan merkezlere hem sağlık kuruluşları hem de devlet otoriteleri daha fazla hastalarını göndermek için başvururlar. JACEI belgesine sahip olmamız. Sağlık turizmine ciddi katkılar sağlayacağı düşüncesindeyim. JACEI standartları ile Avrupa'dan hatta Amerika'dan dahi hastaları tedavi edebilecek bir merkez haline geleceğiz. Üstelik Avrupa'daki fiyatlarının çok daha altında ve aynı standartlara sahip şekilde tedavi edebilecek bir hastaneye sahip olmak için uğraşıyoruz" dedi.

DHA