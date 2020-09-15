15 Eylül 2020 Salı 22:11 | Son Güncelleme:
Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı
Son Dakika Haberleri.. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı.
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı.
Ülkemizin geleceğine... #CEZERİ#MilliTeknolojiHamlesi ✈�������� https://t.co/H6nDIKozsg pic.twitter.com/1RLHSa0Chn— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) September 15, 2020
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