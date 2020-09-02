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  3. Türkiye'nin ilk kadın F-16 pilotu Berna Şen albay oldu
02 Eylül 2020 Çarşamba 11:20 | Son Güncelleme:

Türkiye'nin ilk kadın F-16 pilotu Berna Şen albay oldu

Türkiye'nin ilk kadın F-16 pilotu Berna Şen albay oldu

Türk Hava Kuvvetleri'nde görev yapan Türkiye'nin ilk kadın F-16 savaş uçağı pilotu Berna Şen, 30 Ağustos'ta albay rütbesine yükseldi. Hava Kuvvetleri'nde 'Savaşan Şahinler' olarak anılan Şen, harp okulundan yeni mezun pilot adayı teğmenlere uçuş eğitimi veriyor. Yeni rütbesine terfi etmesinin ardından Şen'e sosyal medya hesaplarından tebrik mesajı yağdı.

Türk Hava Kuvvetleri'nde 'Savaşan Şahinler' olarak anılan F-16 savaş uçaklarının Türkiye'deki ilk kadın pilotu olan Berna Şen, KHK ile 6 yıl uzak kaldığı üniformasını tekrar giydikten sonra 30 Ağustos'ta albay rütbesine yükseldi.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Türkiye'deki ilk kadın pilotu olan Berna Şen, Harp Okulu da dahil 19 yıl görev yaptığı Hava Kuvvetleri'nden 2012'de kendi isteğiyle binbaşı rütbesiyle emekli olmuştu. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, FETÖ üyelerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde en çok sızdığı yerlerin başında Hava Kuvvetleri geliyordu. Bu nedenle yüzlerce pilot subay tutuklandı.

KHK İLE GÖREVİNE GERİ DÖNDÜ

Darbe girişimin hemen ardından çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname ile geçmiş yıllarda ayrılan Türk Hava Kuvvetleri'nde görevli rütbeli personelin geri dönebileceğinin yolu açıldı. Böylece Berna Şen de KHK ile 6 yıldır uzak kaldığı üniformasını tekrar giydi, yarbay rütbesi ile Hava Kuvvetleri'ne katıldı. 5 yıldır yeni mezun pilot adayı teğmenlere uçuş eğitimi veren Berna Şen, 30 Ağustos'ta albay oldu. Şen'e sosyal medya hesaplarından tebrik mesajı yağdı.

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