Türkiye'nin, hem bir ülkeyle kara sınırı bulunan hem de denize kıyısı olan kaç ili vardır? Milyoner sorusu!
Türkiye'nin, hem bir ülkeyle kara sınırı bulunan hem de denize kıyısı olan kaç ili vardır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu Türkiye'nin, hem bir ülkeyle kara sınırı bulunan hem de denize kıyısı olan kaç ili vardır? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Birbirinden zor sorular ile yarışmacıları heyecanlı dakikalar yaşatan yarışma programı hem eğlendiriyor, hem de bilgi veriyor. İşte 4 Kasım Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde çıkan soru
Türkiye'nin, hem bir ülkeyle kara sınırı bulunan hem de denize kıyısı olan kaç ili vardır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu Türkiye'nin, hem bir ülkeyle kara sınırı bulunan hem de denize kıyısı olan kaç ili vardır? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster 7’den 70’e herkes tarafından beğeniler izleniyor. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği yarışmada renkli ve heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Bazı soruların cevabını merak eden bireyler internet üzerinde aramalar yapıyor.
A: 1
B: 2
C: 3
D: 4
Doğru cevap: D 4