Türkiye'nin hamlesinden rahatsız oldular... Almanya ve Fransa'dan Navtex tepkisi

Türkiye tarafından yayınlanan, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de araştırma faaliyetleri yürüteceğini duyuran Navtex ilanının ardından Almanya ve Fransa tepki geldi.

Reuters'te yer verilen habere göre, konuyla ilgili konuşan Alman hükümeti sözcüsü küstah bir açıklama yaparak, "Türkiye açısından tartışmalı bölgede tekrar aramalara başlamak akılsızca bir hareket olur." dedi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Muhll de "Türkiye'nin taahhütlerini yerine getirmesini ve yeni provokasyonlardan kaçınıp somut iyi niyet kanıtları göstermesini bekliyoruz." diye konuştu.