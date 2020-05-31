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  3. Türkiye'nin halk sağlığında dünyaya sunacağı dersler var
31 Mayıs 2020 Pazar 02:26 | Son Güncelleme:

Türkiye'nin halk sağlığında dünyaya sunacağı dersler var

Türkiye'nin halk sağlığında dünyaya sunacağı dersler var

BBC, Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesini even bir haber yayımladı. Muhabir Orla Guerin'in kaleme aldığı yazıda, Türkiye'nin İtalya'ya dönüşeceğinin düşünülmesine rağmen bunun gerçekleşmediği vurgulandı.

Dr. Jeremy Rossman, “Türkiye, açıkça çok daha büyük bir felaketin önüne geçti. Türkiye, test, takip, izolasyon ve hareket kısıtlamalarıyla salgına oldukça hızlı tepki veren ülkeler kategorisine giriyor” dedi.

Başarı hikayesi yazdı

DSÖ Vekili Dr. Irshad Shaikh, Türkiye’nin halk sağlığı konusunda dünyaya sunacağı dersler olduğunu belirtti. TTB’nin Ankara’nın salgına verdiği tepkinin “yetersiz” olduğunu savunduğu belirtildi ancak “Ülke bir başarı hikayesi olarak görülüyor” denildi. 


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