31 Mayıs 2020 Pazar 02:26 | Son Güncelleme:
Türkiye'nin halk sağlığında dünyaya sunacağı dersler var
BBC, Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesini even bir haber yayımladı. Muhabir Orla Guerin'in kaleme aldığı yazıda, Türkiye'nin İtalya'ya dönüşeceğinin düşünülmesine rağmen bunun gerçekleşmediği vurgulandı.
Dr. Jeremy Rossman, “Türkiye, açıkça çok daha büyük bir felaketin önüne geçti. Türkiye, test, takip, izolasyon ve hareket kısıtlamalarıyla salgına oldukça hızlı tepki veren ülkeler kategorisine giriyor” dedi.
Başarı hikayesi yazdı
DSÖ Vekili Dr. Irshad Shaikh, Türkiye’nin halk sağlığı konusunda dünyaya sunacağı dersler olduğunu belirtti. TTB’nin Ankara’nın salgına verdiği tepkinin “yetersiz” olduğunu savunduğu belirtildi ancak “Ülke bir başarı hikayesi olarak görülüyor” denildi.