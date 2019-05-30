Türkiye'nin en tehlikeli yollarından olan Çorum- Osmancık yolundaki 40 virajlı geçit, tünelle geçilecek

Türkiye'nin en tehlikeli yolları arasında gösterilen, 40 keskin virajı bulunan, Çorum- Osmancık yolundaki Kırkdilim geçidinde meydana gelen kazalar ve ulaşım güçlüğü nedeniyle 1979'da tünel projesi gündeme getirildi. Kentte 40 yıllık hayal olan proje için geçen yıl harekete geçildi. Kırkdilim geçidinde toplam uzunlukları 4 kilometre olan 3 tünel projesi için çalışma başlatıldı. Çorum- Osmancık yolu üzerinde yapımına başlanan ve 570 milyon liraya mal olacak projenin, yıl sonunda yarısı tamamlanacak. Bağlantı yollarıyla birlikte 2021 yılında tamamlanacak projeyle İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz'e daha kısa ve güvenli yoldan bağlanmış olacak.

Karayolları 7'nci Bölge Müdürü Murat Gönenli, 4 kilometre uzunluğundaki 3 tünel projesinde kazının sürdürülüğünü belirterek, "Kırkdilim projesinde, 'T3' olarak adlandırılan 3'üncü tünelde bu sene kazı ve destek çalışmalarını tamamlamayı planlıyoruz. Diğer tünel olan 'T2'ye ise kazma vuracağız. Bu yıl tünellerin içine ağırlık vereceğiz. 3 tünelin yarısında kazı ve desteklemeyi bitirmeyi istiyoruz. Proje, Çorum ile Osmancık arasındaki tüm yolu kapsıyor. Çorum ile Kırkdilim ve Laçin ile Osmancık arasına da 125 milyon lira harcanacak. Kırkdilim geçişi ile birlikte toplamda 700 milyon liraya yakın bir yatırım söz konusu" dedi.

Gönenli, Kırkdilim tünel ve yolunun 40 yıldır beklendiğini belirterek, projenin 2021 yılında tamamlanacağını kaydetti.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ise Karayolları 7'nci Bölge Müdürü Murat Gönenli ile birlikte Kırkdilim tünel proje alanında incelemelerde bulundu.