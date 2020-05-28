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  3. Türkiye'nin en genç ili Hakkari
28 Mayıs 2020 Perşembe 02:42 | Son Güncelleme:

Türkiye'nin en genç ili Hakkari

Türkiye'nin en genç ili Hakkari

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen sayım ve araştırmalara göre, genç nüfuslu iller bazında 23.9 oranla birinci sırada Hakkari'nin olduğu açıklandı.

Hakkari’deki vatandaşlar kentin güzel bir doğaya, temiz havaya ve berrak suyu sahip olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Yüksek dağlarda yetişen pancarlar bir şifa kaynağıdır. Yöre halkı; pancar, kaymak, bal, yoğurt gibi organik ürünlerle besleniyor.”


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