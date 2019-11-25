Türkiye'nin en büyük jeotermal ısıtmalı serası olacak

İzmir'in turizm açısından önemli merkezlerinden Dikili ilçesi, tarımsal alanda da kritik bir öneme sahip olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteği ile İsmetpaşa Mahallesi'nde, yerleşim yerlerine uzak bir notadaki 3 bin dekarlık sazlık ve bataklık alan, Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi olarak belirlendi. Sıcak su kaynaklarının bulunduğu alanın 2 bin metrekarelik bölümünde jeotermal ısıtma ile seracılık yapılacak. Bölgede, seralarda üretilecek yaş sebze ve meyvenin işlenmesi, depolanması gibi endüstriyel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için tesisler de kurulacak. Projenin tamamlanmasının ardından Dikili, örtü altı yaş ve sebze üretiminde, Türkiye'nin en büyük modern seracılık merkezi olacak.

"YILDA 80 BİN TON DOMATES ÜRETİMİ HEDEFLENİYOR"

Proje ortaklarından Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Burada 3 bin dönümlük bir arazi üzerinde 2 bin dönümde sera faaliyeti yapılacak. 2 bin dönümlük sera faaliyetinin alt yapı ve üst yapı yatırım tutarı yaklaşık 1 milyar TL. Yılda 80 bin ton domates üretimi öngörülüyor. Böylece 150 milyon dolara yaklaşan bir girdi sağlanacak. Üretilen ürünlerin birçoğu ihraç edilecek."

"FİRMALARIN REKABET GÜCÜNÜ ARTIRACAK"

Bu bölgede jeotermal ısı ile üretimin yapılacağını belirten Ürper, "Jeotermal ısı yenilenebilir bir enerji olarak çevreye zarar vermez. Sonsuz bir enerji kaynağıdır. Bu enerji kaynağı ile işletmelerin yurt dışı pazarında daha rekabetçi olması sağlanacak. Girdi maliyetlerini aşağı çekecek bir yöntem aslında. Bölgede çok dikkatli ve çevreye zarar vermeden bir yatırım yapılacak. Firmalar, ürünleri yurt dışındaki pazarlardan gelecek talebe göre çeşitlendirebilecek." dedi.

"2023 HEDEFLERİNE KATKISI BÜYÜK OLACAK"

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de, projeyi desteklediklerini belirterek, şunları kaydetti: