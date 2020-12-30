Türkiye'nin duaları sizinle... Güzel hemşire

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki Kovid yoğun bakım servisi duygulandıran birçok hikayeye tanık oluyor. Pandemiyle birlikte evinden ayrılıp yurtta kalmaya başlayan yoğun bakım hemşiresi Semiha Kurt işte o hikayelerden birini gözyaşlarıyla anlattı: “İlk vakalarımızdan biri 78 yaşındaki Fikriye Uyandırmış’tı. Gece beni çağırarak portakal istediğini söyledi, hastane yemekhanesiniden temin ettik. Elimle yedirdim, ‘İyileşeceksin, güçlü olman lazım’ diyerek moral verdim. Kısa bir süre sonra ben de koronavirüse yakalandım. Çok zor bir süreç geçirdim. Solunum sıkıntısı ve şiddetli ağrı yaşadım, yatamadığım için oturarak uyuduğum oldu. Hastalığı yenip görevime geri döndüm.”

Hemşire Semiha Kurt, 81 kentteki diğer sağlıkçılar gibi yoğun bakımdaki hastalara nefes oluyor.

‘HASTALARLA AĞLADIM’



“Ben tedavideyken Fikriye Teyze vefat etmiş. Teyzenin yakınlarından öğrendim ki; hayatta en çok sevdiği şey portakalmış. Son arzusunu yapmışım, çok mutluyum. Hep hastalarımızın yanındayız. Gözümüzün içine bakarak, ‘Kurtarın’ diyen hastalarımla çok ağladım. Yaşadıklarımız bizi çok etkiliyor, lütfen tedbirlere uyun.”