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  3. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini hazmedemeyen Rum Yönetimi'nden AB'ye skandal çağrı
14 Haziran 2020 Pazar 13:06 | Son Güncelleme:

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini hazmedemeyen Rum Yönetimi'nden AB'ye skandal çağrı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini hazmedemeyen Rum Yönetimi'nden AB'ye skandal çağrı

Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle paniğe kapıldı. Türkiye'nin Akdeniz'deki faaliyetlerinin güvenlik tehdidi olduğunu dile getirerek asılsız iddialarda bulunan Anastasiadis,AB'ye skandal bir çağrıda bulundu.

Alman basınına konuşan Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye'nin sondaj faaliyetlerinin bir güvenlik tehdidi olduğunu söyleyerek AB'yi duruma müdahale etmeye çağırdı.

Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de deniz sınırları içinde yer altı kaynaklarına yönelik araştırma ve sondaj çalışmaları sürüyor.

PANİĞE KAPILDILAR!

Türkiye, başta Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır, Fransa ve İtalya gibi bölgede çıkar savaşı devam eden ülkelerin tüm engelleme çabalarına rağmen Akdeniz'de sondaj faaliyetlerine devam ediyor.

Sahadaki egemenlik haklarını kullanmaktan vazgeçmeyen Türkiye'nin kararlı tutumunu engellemek isteyen güçler, sondaj faaliyetlerinin durdurulması için daha önce defalarca BM'ye çağrıda bulundu.

ASILSIZ İDDİA!

Son olarak Alman Die Welt'e röportaj veren Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki güvenliği tehdit ettiğini iddia etti.

Anastasiadis verdiği röportajda, AB-Türkiye arasındaki ilişki ağınının BM'nin Deniz Hukuku Sözleşmesi zemininde yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin sondaj faaliyetlerinde gözettiği Münhasır Ekonomik Bölge'nin tek yanlı olduğunu savunan Anastasiadis, Türkiye'nin "Rum yönetimin egemenliğini ihlal etmeyi" bırakması gerektiğini söyledi.

AB'Yİ GÖREVE ÇAĞIRDI

Münhasır Ekonomik Bölge tartışmalarında Türkiye'nin Yunanistan'ı ve Rum yönetimini tehdit ettiğini ileri süren Anastasiadis, bu tavırların ortamı daha da kızıştıracağını söyleyerek AB'yi duruma "kayıtsız kalmamaya" davet etti.

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