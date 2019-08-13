Türkiye'nin direnci tüm algıları altüst etti

Türkiye'nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alma kararının ardından başlatılan ve ABD’nin ağır yaptırımları karşısında ekonominin sıkıntılı günler geçireceği, Temmuz ayından itibaren ekonomik göstergelerin yoğun şekilde bozulacağı propagandası boşa çıktı. Türkiye’nin kazanımlarını başlatan iki hayati hamleyi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Japonya’daki G20 zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump’la yaptığı görüşme ve Rusya’dan S-400 füzelerinin teslim alınması oluşturdu.

AK Parti kurmayları, ABD ile bozulan ilişkiler ve ardından Türkiye’nin, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alınması konusundaki kararı nedeniyle sıkıntılı günler yaşayacağına dair içine sokulan beklentiyi değerlendirdiler.

İKİ KIRILMA NOKTASI

Ekonomi üzerinde kur atakları ve beraberindeki algı operasyonlarıyla gerçekleştirilmek istenen oyunun boşa çıktığına dikkat çeken AK Parti kurmayları, Türkiye’nin kazanımları konusunda kırılma noktalarını “G20 zirvesi” ve “S-400 teslimatı”nın oluşturduğuna dikkat çekiyorlar. İzlenen ve tüm dünyanın kabul etmek durumunda kaldığı “kararlı ve dirençli” tavrı sayesinde ekonomideki beklentiler boşa çıkarken, oynanmak istenen oyunların da sonuçsuz kaldı.

Geçtiğimiz aylarda yoğunlaşan ve Temmuz ortası gibi S-400 füzelerinin teslimatıyla birlikte ekonomideki dengelerin bozulacağı, döviz kurunun önlenemez şekilde yükseleceği yönündeki beklenti ve senaryolar, dolar kurunun son dönemin en düşük seviyelerine gerilemesiyle tümüyle geçersiz kaldı. S-400’lerin teslimiyle birlikte ABD’nin çok ciddi ve Türkiye ekonomisini zora sokacak yaptırım kararlarını uygulamaya koyacağı ve bunun da döviz kurunda artışın en önemli etkeni olacağı yönündeki beklentiler de boşa çıktı. ABD Başkanı Trump’un, yaptırım isteyen kongre üyelerine karşı güçlü direnç gösterisi, Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz senaryoların da boşa çıkmasını sağladı.

FAiZ DÜŞTÜ DOLAR FIRLAMADI

Ekonomiyle ilgili olumsuz beklentiler arasında, Merkez Bankası (MB) Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevinden ayrılması ve MB’nin uzun süre sonra ilk kez gerçekleştirdiği yüksek oranlı faiz indirim kararının ekonomiye olumsuz etki yapacağı da geliyordu. Çetinkaya’nın ayrılmasının ardından alınan faiz indirim kararı da piyasalarca olumsuz algılanmadı. Faiz indirim kararı, kamu bankalarınca desteklenerek uzun vadeli konut kredilerinde ciddi bir faiz indirimini beraberinde getirdi. Sonbahara doğru, göstergelerin daha da olumluya döneceği yönündeki beklentiler de artmış durumda. AK Parti kurmaylarının yaptığı tespit ve değerlendirmelere göre Türkiye’nin izlediği ve “direnç” gösteren politikaları, hem ekonomi, hem diplomasi, hem de bölgesel savunma politikalarında bu sonuca ulaşılmasında çok önemli bir etken oldu. Türkiye’nin direnç gösteren tavrı, körfez ve diğer ülkelerin bölgeye dönük oyunlarını da bozdu.

AMAÇ KAFA KARIŞIKLIĞI

AK Parti kurmayları, ekonomiyle ilgili olumsuz beklentilerin, en çok da AK Parti’ye yakın çevrelerden yükseltilerek partinin içinde kafa karışıklığı yaşatılmasının hedeflendiğine işaret ederek, ekonomide beklenen olumsuz senaryoların yaşanmamasının, kafası karışan vatandaşların tekrar hükümete ve ekonomi yönetimine olan inancını kuvvetlendirmeye başladığına da dikkat çekiyorlar.