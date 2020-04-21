Türkiye'nin çağrıları sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü İcra Komitesi yarın toplanıyor
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı yarın dışişleri bakanları düzeyinde yapılacak. Toplantının gündeminde Kovid-19 olacak.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İİT Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'nın Türkiye'nin girişimi üzerine yarın dışişleri bakanları düzeyinde video konferans formatında düzenleneceği belirtildi.
Açıklamada, "Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele bağlamında İİT üyesi ülkeler arasında iş birliği ve eş güdümün güçlendirilmesi ile bu çerçevede atılabilecek ortak adımların ele alınması öngörülmektedir." ifadesi kullanıldı.
AA