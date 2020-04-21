Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9603
  • 7,5425
  • 379.52
  • 97688.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Türkiye'nin çağrıları sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü İcra Komitesi yarın toplanıyor

Türkiye'nin çağrıları sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü İcra Komitesi yarın toplanıyor

Türkiye'nin çağrıları sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü İcra Komitesi yarın toplanıyor

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı yarın dışişleri bakanları düzeyinde yapılacak. Toplantının gündeminde Kovid-19 olacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İİT Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'nın Türkiye'nin girişimi üzerine yarın dışişleri bakanları düzeyinde video konferans formatında düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, "Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele bağlamında İİT üyesi ülkeler arasında iş birliği ve eş güdümün güçlendirilmesi ile bu çerçevede atılabilecek ortak adımların ele alınması öngörülmektedir." ifadesi kullanıldı.

AA


Ekmeğini drone ile alıyor!

Ekmeğini drone ile alıyor!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Munzur Dağları'nın saklı güzelliği: Harami Deresi

MEB, N95 standardında maske makinesi üretti