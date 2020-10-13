Türkiye'nin başarısı AB İlerleme Raporu'nda

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından hazırlanan 2020 Türkiye İlerleme Raporu’nda, Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelesine ilişkin olumlu tespitlere yer verildi. Sağlık Bakanlığınca sağlık kuruluşları ve çalışanları üzerindeki yükü en aza indirmek ve halk sağlığını korumak için önlemler alındığına işaret edilen raporda, şunlar kaydedildi:

• Türkiye, bulaşıcı hastalıklara ilişkin AB Direktifleri ve DSÖ Uluslararası Sağlık Tüzüğü doğrultusunda eylemler gerçekleştirmiştir.

• Türk sağlık sistemi Kovid-19 salgınıyla başa çıkmaktadır. Sosyal güvenliğine bakılmaksızın tüm bireylere test ve hastanede yatma hakkı verilmiştir.

• Türkiye, okulların, halka açık yerlerin kapatılması, hafta sonu sokağa çıkma yasakları, genç ve yaşlıların sıkı bir şekilde korunması dahil olmak üzere sıkı önlemler almış ve uzmanlardan oluşan bir görev gücü oluşturmuştur.

• Türkiye, krizin erken dönemlerinden beri AB tarafından finanse edilen proje aracılığıyla Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ile iş birliği yapmaktadır. Ortak Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen SARS-Cov-2 testi için bağışlanan pozitif kontrol materyalinden faydalanan Türkiye, Haziran 2020’de ECDC ile veri paylaşımına başlamıştır.”

SİGARAYLA MÜCADELEYE ÖVGÜ



• Antibiyotik reçeteleri yüzde 35’ten yüzde 25’e düştü.

• AB direktifleriyle uyumlu revize edilmiş vaka tanımlarıyla bildirilmesi zorunlu hastalıkların sayısı 73’ten 80’e yükseldi.

• Sigara paketlerindeki sağlık uyarıları olumlu karşılandı.

• Kanser kontrol programı kapsamında rahim ağzı ve meme kanseri taramaları yüzde 80’e ve ilgili hedef grupların yüzde 37’sine ulaştı.

• Obezite görülme sıklığı arttı. Türkiye, diyabette OECD ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldı.