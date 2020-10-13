Türkiye'nin başarısı AB İlerleme Raporu'nda
AB Komisyonu 2020 İlerleme Raporu'nu yayımladı. Türk sağlık sisteminden övgüyle bahsedilen raporda, “Sosyal güvenliğine bakılmaksızın tüm bireylere test ve hastanede yatma hakkı verilmiştir” denildi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından hazırlanan 2020 Türkiye İlerleme Raporu’nda, Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelesine ilişkin olumlu tespitlere yer verildi. Sağlık Bakanlığınca sağlık kuruluşları ve çalışanları üzerindeki yükü en aza indirmek ve halk sağlığını korumak için önlemler alındığına işaret edilen raporda, şunlar kaydedildi:
• Türkiye, bulaşıcı hastalıklara ilişkin AB Direktifleri ve DSÖ Uluslararası Sağlık Tüzüğü doğrultusunda eylemler gerçekleştirmiştir.
• Türk sağlık sistemi Kovid-19 salgınıyla başa çıkmaktadır. Sosyal güvenliğine bakılmaksızın tüm bireylere test ve hastanede yatma hakkı verilmiştir.
• Türkiye, okulların, halka açık yerlerin kapatılması, hafta sonu sokağa çıkma yasakları, genç ve yaşlıların sıkı bir şekilde korunması dahil olmak üzere sıkı önlemler almış ve uzmanlardan oluşan bir görev gücü oluşturmuştur.
• Türkiye, krizin erken dönemlerinden beri AB tarafından finanse edilen proje aracılığıyla Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ile iş birliği yapmaktadır. Ortak Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen SARS-Cov-2 testi için bağışlanan pozitif kontrol materyalinden faydalanan Türkiye, Haziran 2020’de ECDC ile veri paylaşımına başlamıştır.”
SİGARAYLA MÜCADELEYE ÖVGÜ
• Antibiyotik reçeteleri yüzde 35’ten yüzde 25’e düştü.
• AB direktifleriyle uyumlu revize edilmiş vaka tanımlarıyla bildirilmesi zorunlu hastalıkların sayısı 73’ten 80’e yükseldi.
• Sigara paketlerindeki sağlık uyarıları olumlu karşılandı.
• Kanser kontrol programı kapsamında rahim ağzı ve meme kanseri taramaları yüzde 80’e ve ilgili hedef grupların yüzde 37’sine ulaştı.
• Obezite görülme sıklığı arttı. Türkiye, diyabette OECD ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldı.