Türkiye'nin aldığı S-400'ler dünya basınında büyük yankı uyandırdı

Türkiye’ye gerçekleştirilen S400 teslimatı dünya basınında geniş yer buldu.

İngiliz Reuters Haber Ajansı S-400’lerin Türkiye ile ABD arasında gerilim kaynağı olduğunu hatırlatarak Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasını verdi.

Fransız AFP, Ankara'dan yapılan açıklamayı abonelerine servis etti.

Amerikan AP haber ajansı, haberi ‘Türkiye ilk sevkiyatına ulaştı’ ifadesi ile aktardı.

Rus Sputnik International da S-400’leri NATO ve ABD tarafından güvenlik kaygıları gerekçe gösterilerek eleştirildiğini yazdı.

Amerikan Washington Post gazetesi Türkiye'nin ABD yaptırımları ile karşı karşıya gelebileceğini belirtti.

New York Times gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarılara rağmen S-400’lerin satın alınmasında ısrarcı olduğunu yazdı.

Amerikan yayın kuruluşu CNN International S-400’lerin teslimatının, Türkiye’yi, ABD yaptırımlarına daha da yaklaştığını belirtti.

Fox News televizyonu internet sitesinden verdiği haberde, “Türkiye ABD baskısına boyun eğmedi” ifadelerini kullandı.

BBC televizyonu da “Bu hamle S-400 ve F-35 savaş uçakları konusunda uyaran ABD'yi kızdıracak yorumunda bulundu.