Türkiye'nin 5 Balkan ülkesine gönderdiği yardım uçağı Bosna Hersek'e ulaştı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadele eden 5 ülkeye gönderdiği sağlık malzemelerini taşıyan uçak, Sırbistan'ın ardından Bosna Hersek'e ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sağlık malzemelerini taşıyan uçağımız Bosna Hersek'e ulaştı. Uçağı ve görevli personelimizi Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Fahrudin Radončić ve Büyükelçimiz Haldun Koç karşıladı. Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç’e yazdığı mektubun takdim edilmesi ve sağlık malzemelerinin teslim edilmesinin ardından uçağımız Karadağ’a hareket etti" denildi.

DHA