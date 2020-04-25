'Türkiyemizin büyüklüğünü gördük'

ERCAN ÖZTÜRK



Dışişleri Bakanlığı tarafından dünyanın dört bir yanından Türk vatandaşları Türkiye’ye getiriliyor. THY’nin özel uçuşlarıyla Toronto’da bulunan Türkler de önceki gün İstanbul’a geldi. Uçaktaki yolculardan biri olan ve Toronto’da öğrenci olarak bulunan Can Levent Ulusoy yolculuğu AKŞAM’a anlattı: “Toronto Havalimanı’nda THY’nin kontuarına geldiğimiz andan itibaren ülkemizin ne kadar büyük olduğunu hissettik” diyen Ulusoy şunları söyledi:

KUSURSUZ ORGANİZASYON



“Organizasyon kusursuzdu. Görevliler tüm önlemleri almış ve bizi adım adım yönlendiriyordu. Uçak havalandığında hangi öğrenci yurduna gideceğimizi bilmiyorduk. Bunun aileler gidilecek yurda toplanıp karantinayı bozmasın diye alınan bir önlem olduğunu öğrendim. Pasaportlarımız uçakta alındı, işlemler yapıldıktan sonra bagajlarımız da dezenfekte edildikten sonra 15’erli şekilde uçaktan indik.

Yurttaki görevliler de aynen hastanedeki sağlık personelleri gibiydi. Temas etmeden bizleri odaya yerleştirdiler. Bütün ihtiyaçlarımız karşılandı, sınırsız internet var.”

BİNGÖL’E ‘KARA LEKE’ DİYENDEN UTANIYORUM



Can Levent Ulusoy, “Devletimiz bizi yalnız bırakmadı. Uçak nereye inerse insin ailemize yaklaştığımızı hissediyorduk. Sosyal medyada Bingöl’e giden bir kişinin orada bulunmayı kara leke olarak görmesini paylaşınca çok üzüldük. Böyle kişilerden utanıyoruz” dedi.

TAHLİYEYE DEVAM



59 ülkede bulunan yaklaşık 25 bin Türk vatandaşının Ramazan ayını ve bayramı ülkelerinde geçirmeleri amacıyla başlatılan tahliye çalışmaları sürüyor. On binlerce kişi 14 gün boyunca karantina altında tutulacak. Son 24 saatte tahliye yapılan ülkeler ve getirilen vatandaşların sayısı şöyle: Azerbaycan: 182, Suudi Arabistan: 189, Almanya: 165, Cezayir: 144, Fransa: 943, Tayland: 82, Ukrayna: 323, İsviçre: 268, İsveç, Özbekistan: 289, Birleşik Arap Emirlikleri: 349, Avusturya: 337, Umman: 250.