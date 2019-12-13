Türkiye-Libya mutabakatı için çarpıcı sözler: En çok rahatsız olanlar onlar

Türkiye ve Libya arasında imzalanan “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası ile Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası” Doğu Akdeniz’de dengeleri değiştirdi. Türkiye’nin Libya Özel Temsilcisi Emrullah İşler, Star Açık Görüş’te Halime Kökce’ye verdiği röportajda konuyu değerlendirdi.

DOĞU AKDENİZ’DE ENERJİ TRANSFERİNİ TÜRKİYE KONTROL EDECEK

“Bu mutabakat kimi neden rahatsız etti?” sorusunu yanıtlayan İşler mutabakatların Akdeniz’de Türkiye ve Libya’nın haklarını gaspetme hevesinde olanları rahatsız ettiğini belirtti. “Bundan sonra Türkiye ve Libya’nın onayı olmadan Doğu Akdeniz’de bir enerji transferi mümkün olmayacak, isteyen istediği bölgeyi parselleyemeyecek.” diyen İşler bu anlaşmadan en çok rahatsız olanların ‘sözde parsel haritalarıyla’ Akdeniz’in enerji kaynaklarını Türkiye ve Libya aleyhine ele geçirmek isteyenler olduğunu belirtti.

Emrullah İşler'in Star Açık Görüş'te yayımlanan röportajını okumak için tıklayınız...