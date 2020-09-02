Türkiye'den Yunanistan'ın iddialarına yanıt: Tamamen hayal mahsulüdür

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yunan Hükümet Sözcüsü’nün, Alman Die Welt gazetesinde Türkiye hakkında yayınlanan bir habere ilişkin ifadelerine yanıt verildi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bugün Die Welt gazetesinde Doğu Akdeniz konusunda ülkemize atfen yayınlanan haber tamamen hayal mahsulüdür." ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Bugün Die Welt gazetesinde Doğu Akdeniz konusunda ülkemize atfen yayınlanan haber tamamen hayal mahsulüdür.



Yunanistan Hükümet Sözcüsü’nün bu hayal ürünü habere dayanarak ülkemize yönelik ithamlarda bulunması da, bu ülkenin Doğu Akdeniz’de gerçeklikten kopuk, uluslararası teamül ve hukukla bağdaşmayan, provokatif politikasının yeni bir tezahürüdür.

Yunan makamları bu gibi asılsız haberlerle uğraşacaklarına, bölgede gerginliği artırıcı adımlara son vermelidir."