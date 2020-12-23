23 Aralık 2020 Çarşamba 10:20 | Son Güncelleme:
Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı
Son Dakika Haberleri.. Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ terör örgütü mensubu 4 kişi yakalandı.
İpsala/Edirne sınır hattında görev yapan hudut birliklerimiz, yasa dışı yollarla Türkiye’den Yunanistan’a geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen 4 kişinin, FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandıkları tespit edildi." ifadelerine yer verdi.