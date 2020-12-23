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  • Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı
23 Aralık 2020 Çarşamba 10:20 | Son Güncelleme:

Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı

Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı

Son Dakika Haberleri.. Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ terör örgütü mensubu 4 kişi yakalandı.

İpsala/Edirne sınır hattında görev yapan hudut birliklerimiz, yasa dışı yollarla Türkiye’den Yunanistan’a geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen 4 kişinin, FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandıkları tespit edildi." ifadelerine yer verdi.

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