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17 Aralık 2020 Perşembe 11:21 | Son Güncelleme:

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki! Yeni Navtex

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki! Yeni Navtex

Yunanistan'ın Akdeniz'deki Meis Adası'nın gayri askeri durumunu hiçe saymasına tepki gösteren Türkiye yeni bir Navtex yayımladı.

Yunanistan'ın Akdeniz'deki Meis Adası'nın gayri askeri durumunu hiçe saymasına tepki gösteren Türkiye yeni bir Navtex yayımladı.

Yunanistan, gerilimin azaltılmasına yönelik diyalog çabalarına rağmen uluslararası hukuk ve anlaşmalara aykırı adımlarına devam ediyor.

Atina yönetimi, Akdeniz'deki Meis Adası'nın gayri askeri durumunu hiçe saydı.

Türkiye, Yunanistan'ın Akdeniz'deki tahriklerine yeni bir Navtex ile cevap verdi.

Adanın 1947 Paris Anlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği vurgulandı.  

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