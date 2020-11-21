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  • Türkiye'den Yunanistan'a Navtex cevabı: Önce çağrılarımıza olumlu yanıt verin
21 Kasım 2020 Cumartesi 22:38 | Son Güncelleme:

Türkiye'den Yunanistan'a Navtex cevabı: Önce çağrılarımıza olumlu yanıt verin

Türkiye'den Yunanistan'a Navtex cevabı: Önce çağrılarımıza olumlu yanıt verin

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın, Oruç Reis'in Türk kıta sahanlığında icra etmekte olduğu sismik araştırma faaliyetine ilişkin iddialarına yanıt verdi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceği aktarılan açıklamada, "Yunanistan her Navtex ilanımızda açıklama yapmak yerine, görüşme çağrılarımıza olumlu yanıt vermelidir." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetleriyle ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin "Yunanistan her Navtex ilanımızda açıklama yapmak yerine, görüşme çağrılarımıza olumlu yanıt vermelidir" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı bugün (21 Kasım) bir açıklama daha yayınlayarak, Oruç Reis’in Türk kıta sahanlığında icra etmekte olduğu sismik araştırma faaliyetine dair bilinen iddia ve itirazlarını yinelemiştir.

Bu iddia ve itirazlar, Bakanlığımızın geçen Temmuz ayından bu yana yaptığı altı açıklamayla yanıtlanmıştır.

Türkiye, Doğu Akdeniz’de kendisinin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir.

Yunanistan her Navtex ilanımızda açıklama yapmak yerine, görüşme çağrılarımıza olumlu yanıt vermelidir.

<p>Bakanlığın Twitter hesabından, Ermenistan silahlı güçlerinin 1993'te işgal ettiği Ağdam ilinden,

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